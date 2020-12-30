Ежедневно здесь срезаются более 100 тысяч роз более 40 разных сортов. Продукция компании занимает 15% рынка в России, а также отправляется в Республику Беларусь. Предприятие является спонсором Федерации фигурного катания на коньках России и обеспечивает цветами большинство их соревнований.Врио Главы Мордовии осмотрел теплицы комплекса и ознакомился с ассортиментом продукции. Также руководителю региона представили энергоцентр компании мощностью 6 мегаватт, обеспечивающий электричеством весь тепличный комплекс.