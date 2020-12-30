Тревожная все-таки пора - отмечание праздников. Хмельное веселье, часто, заканчиваются внезапно. Так случилось и 22 декабря 2020 года в Саранске, где 46-летний хозяин дома принимал 43-летнего гостя. В считанные минуты конфликт развеял праздничное настроение, кардинально изменил статус теперь уже бывших друзей по застолью.От хозяина гостю досталось несколько ударов полипропиленовой трубой по голове, а когда тот упал, - еще и ногами по туловищу. От тупой закрытой травмы головы и груди мужчина скончался на месте происшествия.Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства. Сотрудники полиции задержали его в квартире, где было совершено преступление. Подозреваемый заключен под стражу.В ходе проведенного осмотра места происшествия были зафиксированы следы совершенного преступления, а также изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.Расследование продолжается.