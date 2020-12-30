В компании «СтанкоМашСтрой» - знаковое событие, на предприятии выпустили 1000-ый станок. Им стал универсальный токарно-винторезный станок серии СТ 16к20. Оборудование было изготовлено по заказу одного из дилеров Королевства Дании, оснащен устройствами цифровой индикации, быстросменными резцедержателями типа MultiFix и несколькими специальными доработками для европейского рынка.Тот факт, что он был приобретен европейской компанией, является еще одним доказательством того, что станки компании «СтанкоМашСтрой» сочетают в себе высокое качество, производительность, надежность и являются оптимальным выбором для любого сегмента рынка в любом государстве.Около семи лет назад на предприятии приступила к собственному производству металлообрабатывающего оборудования и сегодня «СтанкоМашСтрой» является одним из крупнейших российских производителей станкостроительного кластера. Динамично развивающееся предприятие продолжает осваивать новые станки, улучшая их качественные характеристики, повышая производительность. Сегодня оборудование компании широко известно не только на российском рынке, оно успешно конкурирует с зарубежными аналогами и пользуется спросом у иностранных потребителей.Юбилейный 1000-ый станок в скором времени будет отгружен заказчику в Королевство Дания.