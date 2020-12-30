Презентация состоялась в ходе рабочей встречи главы региона с техническим директором ООО «Артэнерго» Александром Шишкиным и заместителем генерального директора ООО «НТК» Андреем Кузнецовым.Реализовать проект планируется в Сердобске, где в 2010 году уже был запущен цех по производству трансформаторов. Теперь предприятие расширят. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что власти региона заинтересованы в развитии производства и готовы поддержать инициативу.При одобрении инвестпроекта, к его реализации планируют приступить уже в новом году.