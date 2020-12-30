Возгорание в доме по улице Московской в селе Лопатино Городищенского района произошло около 16 часов 28 декабря 2020 года. Во время тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело хозяина дома 1932 года рождения. Пенсионер проживал один.При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пенсионера и произошедшего пожара.