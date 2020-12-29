Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор Иван Белозерцев отметил, что уходящий год был сложным и напряженным, но, несмотря на трудности, удалось добиться многого: сохранить рост промышленного производства, достичь высоких показателей в сельском хозяйстве, выполнить план по строительству жилья. Область достойно отметила год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Год Памяти и Славы.Иван Белозерцев заострил внимание на волонтерской деятельности, которая получила развитие с начала пандемии. В ряды добровольцев вступили почти 200 тысяч жителей региона. Особую благодарность за самоотверженность и мужество глава региона выразил медикам.-Вы не прикрывались сложностями, а ответственно и качественно выполняли свою работу. Спасибо вам за это, - подчеркнул губернатор. - Сегодня также будут вручены премии в области культуры, искусства и средств массовой информации. Отрадно, что на Пензенской земле появляются новые таланты.