Шарик с просьбой Матвея с дерева снял врио главы республики Артем Здунов. Вчера руководитель Мордовии пригласил мальчика в гости в правительство. Мама Матвея работает медсестрой, отец – машинистом. Сам мальчик учится во втором классе, несколько месяцев занимается дзюдо.Врио главы РМ вручил Матвею сертификат на семейную поездку в Санкт-Петербург, красочный путеводитель и сладкий подарок.- В Санкт-Петербурге действительно, есть что посмотреть. Уверен, у тебя останутся отличные впечатления, замечательные фотографии, а видеоальбом о поездке помогут сделать наши специалисты, - отметил Артем Здунов.В конце встречи Матвей попросил разрешения сфотографироваться за рабочим столом Главы Республики Мордовия.- Кандидат номер один! - пошутил Артем Здунов и добавил, что время идет быстро, и вполне возможно, именно Матвей Кузин займет это рабочее место через пару десятилетий.