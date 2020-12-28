Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской и других видах деятельности.В этом году Николай Ларюшин отметил 80-летний юбилей. Он по-прежнему занимается научной деятельностью и преподает, является руководителем научной школы академии «Ресурсосберегающие технологии и технические средства производства сельскохозяйственных культур». Николай Петрович был трижды лауреатом гранта Президента Российской Федерации в 2006, в 2008 и в 2009 годах, написал 400 научных трудов.- Ваши разработки признаны в Англии, Голландии, Турции, Индии, Новой Зеландии. Орден Почета – очень высокая награда главы государства, и Вы ее без сомнения, заслужили по праву, - подчеркнул Иван Белозерцев.