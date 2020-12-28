В Ромодановском районе разыскивается учащийся Кемлянского аграрного колледжа Анатолий Валов 2004 года, проживающего в селе Атьма. Ночью 26 декабря подросток ушел от знакомых из села Анненково, но домой так и не пришел. 28 декабря сестра пропавшего обратилась в полицию.Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, плечи широкие, волосы светло-русые короткие. Был одет в черную куртку до колен, темные спортивные штаны, черные кроссовки. По данным правоохранителей молодой человек может находится в Саранске в районе пр.70 лет Октября или в ТЦ «Сити-Парк».Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщить в ОМВД России по Ромодановскому району по телефонам: (83438) 2-14-54, 38-59-60 или 102.