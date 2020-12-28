На вопрос о своем отношении к неофициальным источникам информации – социальным сетям и Telegram-каналам – Иван Александрович ответил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в минувший понедельник в региональном правительстве.- Я больше доверяю информационным агентствам и зарегистрированным СМИ, которые несут ответственность за то, что публикуют, - отметил губернатор. – Если автор канала не скрывает свою личность и готов к критике его мнения, то и его информации можно доверять. А вот закрытые каналы я не читаю и читать не буду, поскольку в них подается и лживая информация. У меня есть обязательства перед моими избирателями, и я буду продолжать работу, несмотря на то, что пишут анонимы.