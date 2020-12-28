Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков удостоен благодарности за значительный личный вклад в реализацию проекта «Локомотивы роста» на территории Пензенской области в 2020 году. Олег Александрович является координатором проекта регионального отделения партии «Единая Россия».Благодарность объявил федеральный координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.Одним из основных направлений реализации проекта «Локомотивы роста» в Пензенской области является совершенствование законодательной базы, механизмов развития промышленности в регионе, создание современных инновационных производств и необходимых условий для ведения бизнеса. Новые инвестиционные площадки служат дополнительным мощным стимулом развития экономики региона. Одним из таких производств и является компания «СтанкоМашСтрой», возглавляемая Олегом Кочетковым.Предприятие активно использует различные меры государственной поддержки промышленной отрасли, является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках программы «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям смогли провести техническое перевооружение предприятия, и тем самым, увеличить объемы собственного производства и долю локализации изготавливаемых металлообрабатывающих станков. В проект «Локомотивы роста» вовлекаются и учебные заведения региона. Так, на базе компании совместно с ПГУ была создана кафедра «Металлорежущие станки» факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта политехнического института.Успешный опыт «СтанкоМашСтрой» и эффективные механизмы решения тех или иных производственных задач транслируется и на другие промышленные предприятия региона, являющиеся участниками проекта «Локомотивы роста».