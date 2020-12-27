С начала нового года в Заречном на два рубля повысится стоимость проезда во внутригородских автобусах. Такое решение было принято в ходе сессии Собрания представителей Заречного.Увеличение тарифа – мера вынужденная, поскольку из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в городе значительно сократился.Этот вопрос долго и подробно обсуждался, - отметил депутат Денис Климанов. - В результате был согласован вариант с увеличением стоимости до 20 рублей.На данный момент пассажиры Заречного оплачивают лишь около 25 % от реальной стоимости проезда на городском автобусе. Остальные 75 % покрываются за счет средств муниципального бюджета.