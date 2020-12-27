Объявление о продаже песцовых платков женщина нашла на одном из сайтов и решила купить их. Продавец уточнила, что посылку доставят в почтовое отделение наложенным платежом. При получении товара на почте женщина оплатила 4 590 рублей. А при вскрытии посылки обнаружила внутри не песцовые платки, а картонный рулон и обычный красный платок.Сотрудники полиции Пензенского района принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТПринимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не её содержимое. За находящиеся внутри товары, которые отправил поставщик, почта ответственности не несет. Наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом - пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар по факту его получения, после вскрытия посылки в присутствии курьера. Это убережет вас от ситуации, когда деньги за товар оплатили, но вещь так и не получили.