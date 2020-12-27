Ее мама рассказала, что Александра хочет кататься по улицам родного города. К сожалению, дочка больна - врачи поставили диагноз ДЦП. Родные и близкие терпеливо осуществляют комплекс мероприятий, необходимых для восстановления двигательных функций.Сегодня, 27 декабря 2020, Валерий Лидин приехал в гости к семье Широковых и подарил малышке трехколесный велосипед. Теперь укреплению здоровья юной жительницы Пензы будет способствовать и езда на велосипеде, как дополнение к занятиям лечебной физкультурой. Во время летних прогулок она будет разрабатывать мышцы ног, спины, а также учиться координировать свои движения. Для удобства сопровождающего велосипед оснащен специальной ручкой для управления передним колесом и фиксаторами для тела.Малышка, конечно, обрадовалась своему персональному транспортному средству. Не скрывала волнение и радость ее мама: «Сегодня мы убедились - волшебство существует. Вы поддержали мою веру в выздоровлении доченьки».Валерий Лидин поздравил семью, где воспитываются три девочки, с наступающим Новым годом. С пожеланиями здоровья, радости и счастья вручил детям и сладкие подарки.