В Саранске уже не первый год радуют детей и взрослых живые ели на главной площади по ул. Коваленко, которые по распоряжению мэра Петра Тултаева и в этом году 24 и 25 декабря украсили в преддверии новогодних и рождественских праздников.Флешмоб «Наряди свою ёлочку» увлек воспитанников детских садов, «Центра эстетического воспитания детей», учащихся общеобразовательных школ. Украшали елочки новогодними игрушками, гирляндами и поделками, изготовленными своими руками.А потом вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой стали водить хороводы, петь новогодние песни. Закончился флешмоб сладкими призами для его участников. А праздник у живых елочек будет продолжаться.