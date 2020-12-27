Стоимость нового оборудования – более семи миллионов рублей. Средства были выделены из федерального бюджета в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».- Порой при оказании помощи пациенту дорога каждая минута. Но зачастую в палате неотложной помощи достаточно ограниченное пространство, которое не позволяет разместить в ней дополнительное оборудование, - отмечает заместитель главного врача Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров. – Новая наркозно-дыхательная система отличается компактными габаритами и при этом отличной функциональностью. Это эффективное устройство, помогающее не только быстро подать наркоз человеку, но еще и поддерживать жизнедеятельность некоторых органов.