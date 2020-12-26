Когда на электронный адрес его организации пришел прайс-лист от компании по производству сахара и масла с предложением приобрести товар, мужчина начал переговоры по телефону с незнакомцем. Возможно, в прайсе указали «левый» номер телефона, или директор сам ошибся с номером, только, предположительно, договор был заключен с другой организацией. А вскоре и произведена оплата 1 251 200 рублей.Когда заказчик, не дождавшись оплаченного сахара, снова связался с поставщиком, ему сообщили, что не могут найти такого договора и предложили перезвонить позже. Товар в итоге так и не был получен.По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению.