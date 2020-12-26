Зима, как правило приходит нежданно…Но не в этот раз. Разыгравшаяся в Саранске ночью 26 декабря метель уже в 4 утра вывела на улицы города коммунальную технику.К расчистке муниципальных территорий привлечено 237 человек и 112 единиц коммунальной техники. Повсеместно ведется посыпка противогололедными смесями.К ликвидации последствий снегопада на придомовых территориях подключились управляющие компании. В работах задействовано 85 единиц техники и 1074 дворника.Убедительная просьба к водителям: отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и для более качественной расчистки проезжей части пропускать звенья коммунальной техники, занятой в уборке.