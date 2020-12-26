Дед Мороз со Снегурочкой в «красной зоне». Год назад мы еще не знали ничего о том, что появится такое пространство, где каждый день человеческая жизнь будет балансировать на грани. А помогать больным с огромным риском для себя будут наши отважные медики.Именно для них, сотрудников госпиталя для ветеранов войн, работающих в «красной зоне», по предложению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в пятницу, 25 декабря 2020 года, звучали песни, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Праздник, организованный творческой группой Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, получился душевным.