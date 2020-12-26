Напомним вам, что традиционная благотворительная акция стартовала осенью. Дети из нуждающихся семей, сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте и другие рассказывали о своих желаниях на сайте проекта. После этого все просьбы и мечты были напечатаны на открытках и развешаны на елках по регионам, чтобы политики, общественные деятели и другие неравнодушные граждане смогли исполнить их.Пензенская «Елка желаний» установлена в кабинете губернатора Ивана Белозерцева. Сам глава региона ранее уже снял с нее пять открыток.Сегодня в акции поучаствовал и мэр Пензы Андрей Лузгин. Ранее он снял с елки открытку от ученицы школы № 18 Киры Сарвилиной, которая написала, что хочет получить планшет. Глава администрации города пришел в гости к семье и вручил юной жительнице подарок.- Рад, что смог принять участие в этой доброй акции. Считаю, что все мечты должны сбываться, особенно в преддверии волшебного праздника. Надеюсь, что планшет поможет тебе в учебе, а не только в развлечениях, - сказал Андрей Вячеславович.