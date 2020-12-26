Реконструированный Дом офицеров, получивший название «Центр культурного развития «Губернский», торжественно распахнул двери. Обновленное учреждение осмотрел накануне губернатор Иван Белозерцев.Напомним вам, что на базе центра будут работать более 20 объединений.- Спасибо всем, кто помог воплотить в жизнь этот проект: архитектурному сообществу Пензы, подрядчикам, сотрудникам региональных Минстроя и Минкульта, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Из аварийного строения общими усилиями нам удалось создать современный Центр культурного развития.После этого глава региона наградил тех, кто принимал активное участие в реконструкции.