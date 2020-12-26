В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя. По данным следствия, в ночь на 10 сентября он и его 32-летний знакомый пили спиртное. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина схватился за молоток и избил противника. Тот от полученных травм скончался.На следующий день, дождавшись темноты, обвиняемый вынес тело погибшего из дома и утопил его в пруду на улице Розы Люксембург. Родственники убитого вскоре начали его поиски. Тело было обнаружено 28 октября.Свою вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в суд.