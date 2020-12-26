Обнаружив на одном из сайтов объявление об оказании интимных услуг, девушка решила сделать сюрприз своему знакомому. Незнакомка ей ответила: данную услугу и страховку необходимо предварительно оплатить в сумме 13 тысяч рублей, что она и сделала.Когда же любительница экзотических сюрпризов приехала на автомобиле забрать свой подарок, сюрприз уже ждал ее - незнакомка перестала отвечать на телефонные звонки.И разочарованная жительница Пензы 1992 года рождения обратилась в полицию.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.