В открытке с новогодней елки, которую снял Игорь Комаров, шестилетний Костя Портянов попросил домашний спортивный комплекс. В результате в многодетную семью, из Нижегородской области, где есть еще дети, в качестве подарков отправились планшет, шведская стенка, туристическая палатка и развивающий деревянный конструктор.«Нам очень хотелось палатку, чтобы летом всей семьей ходить в походы, отдыхать и путешествовать. Я очень рад, что наша мечта с братьями сбылась», - сказал шестнадцатилетний Дмитрий.«Исполнить желание ребенка просто. Это может сделать каждый из нас. Приглашаю всех, кто может стать Дедом Морозом или Снегурочкой для наших детей. До конца года еще есть время, давайте делать добро вместе!», - обратился к жителям округа полпред.