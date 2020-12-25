Ежегодно в декабре в нашем регионе чествуют школьников, которые стали победителями и призерами общероссийских олимпиад по различным предметам. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, Пензенская область снова вошла в число лидеров по количеству наград – призерами заключительного этапа олимпиады стали десять школьников из Пензы и Колышлея. Теперь они смогут поступить в профильный вуз без экзаменов или получить 100 баллов по предмету, соответствующему профилю интеллектуального состязания.- Вы – гордость своих родителей, школы, области и страны, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Вы – уже победители, но останавливаться на этом нельзя. Необходимо постоянно работать, трудиться, заниматься саморазвитием, тогда и будет результат.После этого состоялась торжественная церемония вручения наград школьникам и их педагогам.