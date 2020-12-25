- Какие меры предпринимает полиция по пресечению незаконного оборота контрафактной продукции?- В текущем году сотрудники УМВД России по Пензенской области принимали активное участие по пресечению правонарушений в сфере производства и оборота контрафактной промышленной продукции, а также табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. Это проведение рейдовых мероприятий, отработка объектов торговли, рынков, гаражных кооперативов, работа на автомобильных трассах региона по предотвращению перевозок контрафактной продукции.- По итогам первого полугодия 2020 года в Пензенской области наблюдается рост «пьяной» преступности. Какова ситуация в настоящее время?- За 11 месяцев на территории региона зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Рост так называемой «пьяной» преступности отмечается в 14 районах области. Наибольший рост наблюдается в Сердобском, Никольском, Неверкинском, Земетчинском, Бессоновском районах области. В структуре «пьяной» преступности преобладают кражи (23,7%), умышленное причинение вреда здоровью (18%), повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (19.3%). Однако при общем снижении преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений, совершенных в быту, их количество довольно значительно.- Какова статистика ДТП в 2020 году, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения?- В текущем году на территории региона зарегистрировано более полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 202 человека погибли и более двух тысяч получили травмы. За указанный период с участием водителей данной категории зафиксировано 197 ДТП, в которых 61 человек погиб и 279 получили ранения. Увеличение числа таких происшествий отмечается на территории 12 муниципальных образований, наиболее значительно в Пензенском районе (19-25), Спасском (2-7), Нижнеломовском (8-11), Каменском (9-11) районах.