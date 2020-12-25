В связи с тем, что 26 декабря объявлено нерабочим днем, традиционная ярмарка в Саранске состоится 27-го.Торговля будет проходить на следующих площадках:- ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26»,- пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической (парковка у РДК),- ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»),- ул. Косарева в районе домов №76, №78, №80, включая парковку напротив магазина «СПАР».Всех посетителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На входе покупателям будут измерять температуру.