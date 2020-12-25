Пандемия коронавируса внесла изменения в традиционный формат агитпохода: в этом году группы учащихся будут ходить в походы выходного дня по территории своих районов по определенному графику. Юные туристы посетят школьные музеи, проведут концерты и спортивные состязания и т.д. В этом году акция посвящена 65-летию областной станции юных туристов.Первыми на маршруты вышли учащиеся Камешкирского района, которые прошли более 30 километров. Завершится агитпоход 8 января.В этот день в 14.00 в режиме «онлайн» состоится торжественное подведение итогов.