Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также соблюдение требований постановления губернатора о режиме повышенной готовности на территории Пензенской области - об этом шла речь на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое Иван Белозерцев провёл в формате видеоконференции в четверг, 24 декабря 2020 года.Руководителям силовых ведомств, службам и подразделениям МЧС, администрации города Пензы, глава областной исполнительной власти поставил задачу уделить особое внимание обеспечению безопасности жителей Пензенской области в период каникул, новогодних и рождественских праздников. Это касается, как антитеррористических и противопожарных мер, так и безопасности на водных объектах, а также дорожного движения.«Вместе с представителями органов исполнительной власти на местах, главами сельских поселений должны заниматься профилактической работой: приходить, уточнять ситуацию, информировать, предупреждать возникновение пожаров», - пояснил глава субъекта РФ.«Лучше дать дополнительное время для отдыха сотрудникам к отпуску или после праздников. Прошу на это обратить внимание всех должностных лиц, от которых зависит решение задач по обеспечению безопасности людей», - подчеркнул Иван Белозерцев.