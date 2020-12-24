И, кажется, это ты сам остановился на пригревающем через кафтан солнышке. И явственно слышится скрип полозьев саней на обледеневшей снежной корке… Ан, нет, это рука мэтра пензенской художественной школы И. С. Горюшкина-Сорокопудова разворачивает перед нами исторические сюжеты на фоне зимней природы.Зритель онлайн выставки «Образы зимы», представленной Картинной галереей, увидит военные действия в картинах Никиты Карповича Краснова, происходящие зимой. А вот многочисленные эскизы его работы «Партизанский край». Или «Ледовое побоище» Владимира Александровича Серова, написанное в блокадном Ленинграде. И снова параллель с современным художнику разгромом гитлеровцев под Москвой.И снова образы зимы.Ссылка на онлайн-выставку: http://penza.gallery/news/onlajn-vystavka-obrazy-zimy-3/