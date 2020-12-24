Мы уже не раз писали об уголовных делах, возбужденных в Мордовии по обвинению мужчины в совершении иных действий сексуального характера по отношению к падчерице, а также истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних матерьюВ рамках расследования уголовного дела в СУ СК России по Республике Мордовия состоялся прием потерпевших. В ходе встречи с четверыми ребятами, двое из которых несовершеннолетние, пообщались руководитель СУ по республике Анатолий Ситников, уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Юткина, представители министерства образования, реабилитационного центра.Потерпевшим разъяснили порядок определения статуса несовершеннолетних и места их проживания.В связи с тем, что оба родителя несовершеннолетних заключены под стражу, решается вопрос об определении над ними временной опеки родственниками, либо другого места проживания.