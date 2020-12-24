Чтобы отметить свой день рождения, 9 декабря 2020 года мужчина пришел в гости к своему знакомому в селе Варыпаево Пензенского района. Конфликт произошел во время распития спиртного. Якобы хозяин квартиры начал оскорблять именинника и членов его семьи. Разозлившись, мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов обидчику в грудь. После чего, уже лежавшей на полу жертве, продолжил наносить удары в спину и шею.Осознав, что приятель не подает признаков жизни, мужчина прихватил с собой нож, и запер входную дверь. По дороге домой нож и ключи выбросил.Тело погибшего утром 14 декабря 2020 года обнаружил его брат.По факту убийства мужчины 1976 года рождения Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.Во взаимодействии следователей регионального СК и сотрудников полиции личность подозреваемого в совершении преступления была установлена в течение нескольких часов после обнаружения тела. Он задержан и заключен под стражу.Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.