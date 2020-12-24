20 педагогов и 9 управленческих команд образовательных организаций из 22-х регионов России боролись за победу в финале Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», который проходил в дистанционном формате с 21 по 23 декабря 2020 года.Пензенскую область в суперфинале представляла Анна Астафичева, педагог Губернского лицея. По итогам соревновательных дней Анна Павловна заняла второе место в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива».Конкурс проводится с целью выявления и трансляции профессиональному сообществу новых форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания детей.