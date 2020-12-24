В Атяшеве мужчина признан виновным в убийстве молодого человека.Оскорбившись на нецензурную брань в свой адрес, 38-летний пьяный мужик сходил домой за ножом и ударил им в живот своего 18-летнего знакомого.Произошло это днем 23 сентября 2020 года в поселке Атяшево. От полученного ранения потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи.Собранные Ардатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине, признанному виновным в совершении убийства.Приговор суда в законную силу не вступил.