Новогоднее настроение к ребятам из Мокшанского детского дома-интерната в этом году пришло чуточку раньше. В среду, 23 декабря 2020 года, к ним пожаловали Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, баба Яга. Волонтеры Социально-педагогического колледжа Пензы организовали для детворы небольшое представление.Просьба о таком празднике в канун Нового года поступила Валерию Лидину от воспитанницы дома-интерната в ходе приема граждан. И пожелания детей, конечно, нашли отклик. Новогодние подарки сегодня получили воспитанники и педагоги социального учреждения.Помощь в их приобретении оказали депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Олег Букин, Михаил Лисин, Дмитрий Петров и депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков.