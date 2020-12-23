Любимые книжные истории и персонажи новых книг ждут ребят в дни каникул в библиотеке для детей и юношества на улице Толстого Пензы.Ребята и родители приглашаются на новогодние и рождественские праздничные мероприятия: поучаствовать в творческих мастер-классах по изготовлению новогодних подарков и сувениров, веселых игротеках и квест-расследованиях, литературных кафе. Гостям необходима предварительная запись по телефону 94-58-17. Обязательно наличие индивидуальных защитных масок!Программа новогодних мероприятий размещена на сайте библиотеки.