В зимний период 2020-2021 годов в Пензенской области запланировано проведение 1347 спортивных мероприятий, из них 1171 – муниципального уровня. Все соревнования пройдут с ограничением числа участников до 50 человек – согласно рекомендациям Роспотребнадзора.- Спорт и физкультура - это здоровье, очень важно заниматься его укреплением именно сейчас, чтобы успешно противостоять инфекциям, - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.В течение всей зимы на территории региона будут открыты 160 хоккейных и 222 ледовых площадки, 118 пунктов проката коньков, 339 лыжных трасс и 105 пунктов проката лыж. 415 мероприятий пройдут в области во время новогодних каникул – с 1 по 10 января.- Этот период в нашем регионе объявлен Декадой спорта и здоровья. Уверен, что жители Пензенской области проведут новогодние каникулы с пользой, - подчеркнул Иван Белозерцев.