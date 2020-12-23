Более 100 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Пензенской области посетили мобильный комплекс заготовки крови. Процедура сдачи крови хорошо знакома правоохранителям. Предварительно каждый из них прошёл медицинский осмотр и сдал необходимые анализы.В результате банк донорской крови пополнился почти на 50 литров.Заведующий отделением выездной бригады ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» Вячеслав Эрюжев поблагодарил росгвардейцев: «Отдавая часть своей крови, вы не только физически помогаете другим, вы передаете часть своей доброй, светлой и щедрой души. Вы меняете мир к лучшему, и это достойно благодарности».