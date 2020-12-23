Уникальная возможность пообщаться с руководителем следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрием Матушкиным представится жителям региона 25 декабря 2020 года с 14 до 16 часов.Разумеется, желающий задать вопрос, позвонив по телефону 8(8412)36-13-24, сначала пообщается с сотрудником следственного управления, которому должен будет сообщить свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию. После короткого диалога будет устанавливаться непосредственное соединение.