Результаты анкетирования выдали младшеклассников школы 2 г. Никольск с головой. Как оказалось, из опрошенных 214 школьников 2 % - никогда не завтракают, 3% - не едят суп, предпочитают выпить газировку, а не сок - 24%.Наставники мальчишек и девчонок - старшеклассники этой же школы в полной мере использовали результаты анкетирования. Оно стало началом разговора с младшими школьниками о правильном питании, ответственном отношении к своему здоровью, говорит ученица 11 класс Ксения Солуянова.Важно дать ребятам представление о продуктах, наносящих вред здоровью, и приносящих пользу, считает еще одна наставница Екатерина Букина.Под руководством старшеклассников младшие школьники составляли меню правильного завтрака, здорового обеда и легкого ужина. Совершенным открытием для некоторых ребят стала информация о том, что питаться в день необходимо пять раз.Опыт наставничества решено распространить во всех образовательных организациях Никольского района.