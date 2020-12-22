Поддержка семей с детьми, госпомощь на основании социального контракта

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В понедельник, 21 декабря 2020 года, депутаты приняли во втором чтении бюджет Пензенской области на ближайшее трехлетие. Профицит бюджета сформирован в 2,3 млрд рублей.

«Еще раз отмечу, что в бюджете на 2021 год основной объем расходов сохраняет свою социальную направленность - более 67%, - отметил в своем выступлении председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин. Предусмотрены в нем средства на поддержку семей с детьми: выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также в случае рождения третьего ребенка ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, оказание государственной помощи на основании социального контракта и другое.

По завершению работы сессии спикер Законодательного Собрания поблагодарил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, правительство, депутатов, представителям гражданского общества за совместную работу над проектом главного финансового документа Пензенской области.