Иван Белозерцев исполнит желания юных жителей региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В преддверии Нового года в кабинете пензенского губернатора была установлена «Елка желаний». Вместо шариков на ней – открытки с самыми сокровенными желаниями сирот, детей из малообеспеченных семей, пожилых граждан, имеющих проблемы со здоровьем.

Всего – 50 открыток со всех уголков нашего региона. 50 просьб, оставленных на официальном сайте проекта. После того, как сбор желаний был приостановлен, волонтеры напечатали их на карточках, которые разместили на дереве. Теперь любой желающий может исполнить какое-нибудь из них.

Губернатор Пензенской области снял с елки пять открыток с просьбами юных жителей региона. Акцию также поддержали главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, депутатский корпус, региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», представители бизнеса, волонтеры.