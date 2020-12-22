Пожары в Саранске унесли две жизни

Фото: ГУ МЧС по РМ

Сообщение о первом пожаре поступило в диспетчерскую службу около пяти вечера. Горела квартира в доме на улице Коваленко. Дым, идущий из вытяжки, заметил один из жильцов дома и сообщил об этом домкому. Та сразу вызвала пожарных.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили квартиру, откуда расходился дым, и скрыли входную дверь. На пороге они обнаружили тело хозяина квартиры 1949 года рождения.

По предварительным данным, пожар вызвала неисправная телефонная зарядка.

Около 11 вечера в Николаевке загорелся дом на улице Тимирязева. Хозяйка дома была в этот момент в бане. Один из ее сыновей проснулся от запаха дыма, увидел огонь в одной из комнат и сразу бросился к соседям, чтобы вызвать пожарных. Когда вернулся, вернуться в дом уже не смог из-за огня.

При тушении сотрудники МЧС нашли тело мужчины 1969 года рождения – второго сына хозяйки. В результате пожара уничтожена часть жилого дома. Причина устанавливается