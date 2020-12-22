Пензенского ветерана Великой Отечественной войны поздравили с днем рождения

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Родился Сергей Иванович в Разореновке. В июне 1941 был призван в Красную Армию, принял присягу под Мурманском, вскоре был ранен в бою и отправлен в госпиталь. После выздоровления попал в часть в Новгородской области. После того, как населенный пункт, где базировались солдаты, оккупировали немцы, Сергей Иванович при наступлении снова был ранен, снят с воинского учета и направлен в родное село.

Со 103-летием именинника поздравила глава администрации Первомайского района города Пензы Лидия Белякова, пожелав ему крепкого здоровья, внимания родных и близких. Имениннику вручили именное поздравление от губернатора Пензенской области, цветы и памятный подарок.