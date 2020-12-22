Последний в этом году домашний матч «Дизеля» завершится «мишкопадом»

ФОТО: Пресс-служба ХК «Дизель»

25 декабря хоккейный клуб «Дизель» сыграет против альметьевского «Нефтяника». Последний в уходящем году матч команды завершится «мишкопадом»: после окончания игры болельщики будут бросать с трибун на лед мягкие игрушки, которые после передадут нуждающимся детям.

Коллектив ХК «Дизель» приглашает всех неравнодушных принять участие в акции и подарить праздник ребятам. Перед вручением все игрушки будет продезинфицированы, поэтому граждан просят по возможности не вынимать их из упаковок.

Начало матча - в 19:00.