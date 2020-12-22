Большинство работников из Пензенской области хотят, чтобы 31 декабря было выходным

13% респондентов из Пензенской области отметили, что 31 декабря будут работать полный день, каждый пятый планирует работать, но уйти пораньше, почти половина, а именно 47%, вообще не планирует работать в этот день. Ещё 20% пока не знают. Наибольшая доля тех, кто не будет работать в канун Нового Года, в сфере науки и образования, а также в маркетинге, рекламе и PR.

При этом 89% опрошенных соискателей области считают, что нужно сделать 31 декабря выходным днём. Среди соискателей старшего возраста эта доля ниже (76% среди тех, кто в возрасте от 55 лет и старше). Доля тех, кто не согласен с этим, выше всего среди представителей туристической сферы (17%).

Больше половины, а именно 72%, опрошенных соискателей Пензенской области не согласны с тем, что новогодние каникулы нужно сократить, 25% с этим согласны, причём чем старше соискатель, тем скорее он согласен с тем, что надо сократить количество дней отдыха. Выше всего доля тех, кто согласен с тем, что надо сократить новогодние каникулы — в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно).