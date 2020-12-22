Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Большинство работников из Пензенской области хотят, чтобы 31 декабря было выходным

Служба исследований сайта hh.ru провела опрос среди жителей региона, чтобы узнать, считают ли они правильным сократить новогодние каникулы
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

13% респондентов из Пензенской области отметили, что 31 декабря будут работать полный день, каждый пятый планирует работать, но уйти пораньше, почти половина, а именно 47%, вообще не планирует работать в этот день. Ещё 20% пока не знают. Наибольшая доля тех, кто не будет работать в канун Нового Года, в сфере науки и образования, а также в маркетинге, рекламе и PR.

При этом 89% опрошенных соискателей области считают, что нужно сделать 31 декабря выходным днём. Среди соискателей старшего возраста эта доля ниже (76% среди тех, кто в возрасте от 55 лет и старше). Доля тех, кто не согласен с этим, выше всего среди представителей туристической сферы (17%).

Больше половины, а именно 72%, опрошенных соискателей Пензенской области не согласны с тем, что новогодние каникулы нужно сократить, 25% с этим согласны, причём чем старше соискатель, тем скорее он согласен с тем, что надо сократить количество дней отдыха. Выше всего доля тех, кто согласен с тем, что надо сократить новогодние каникулы — в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно).