Актуальные темы и для Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

Затронутые 17 декабря в ходе пресс-конференции Президента Владимира Путина проблемы других регионов в той или иной степени актуальны и для Пензенской области, - сообщил Иван Белозерцев на оперативном совещании во вторник, 22 декабря 2020 года.

Губернатор распорядился обеспечить мониторинг исполнения поручений Президента РФ, в частности, доступности для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и иных мер социальной поддержки, обеспечения лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, указал на важность наличия резерва медикаментов в регионе.

Особо губернатор, уточнил необходимость оказания особого содействия гражданам, которые в силу тех или иных причин не могут воспользоваться системой получения льгот через интернет.

Он напомнил, что по итогам пресс-конференции сформирован комплекс поручений главы государства. Кроме того, Иван Белозерцев нацелил на увеличение объёмов тестирования пензенских пациентов на новую коронавирусную инфекцию.