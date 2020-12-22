История о царевне Забаве и трубочисте Иване - в Пензенском ТЮЗе

Пресс-служба администрации Пензы

Посмотришь на афишу Пензенского театра юного зрителя, и хочется поспешить туда, где разворачивается история о царевне Забаве, трубочисте Иване, воеводе Полкане… Музыкальную сказку «Летучий корабль» предложит пензенскому зрителю приглашённая постановочная группа из Москвы: автор инсценировки и режиссёр Сергей Захарин, художник-постановщик Александра Карпейкина.

Спектакль «Летучий корабль» (0+), поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

Еще один новогодний подарок для жителей и гостей города от ТЮЗа - интерактивное новогоднее представление на сцене «Как Волк год Быка спасал» (0+). С традиционными новогодними играми, Дедом Морозом и Снегурочкой, - комментирует руководитель литературно-драматургической части театра Елена Юсупова.

Зал планируется заполнять зрителями только на 25% от общего числа посадочных мест. Желающие посетить новогоднюю программу, могут забронировать билет по телефону 89093158725.