В Пензенской области пропавшего без вести нашли в 5 километрах от села

Фото: ОМВД России по Каменскому району

Днём 18 декабря 2020 года примерно в пяти километрах от села Кевдо-Мельситово Каменского района полицейские обнаружили тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести с 16 декабря. О его безвестном исчезновении ранее сообщила супруга.

При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. С целью установления точной причины смерти Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.