Школам Пензы и области передали еще 34 автобуса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Новые автобусы малой вместимости будут работать в 21 районе, а также обслуживать специальные коррекционные школы Пензы и Кузнецка.

- Вопросы безопасности детей - одни из приоритетных, - отметил губернатор Иван Белозерцев во время церемонии вручения ключей. – На эти цели наш регион получил почти 72 миллиона рублей из федерального бюджета благодаря поддержке Президента страны и правительства РФ.

Глава региона акцентировал внимание на том, что региональный бюджет по-прежнему остается социально ориентированным.

- Его реализация позволит и дальше ремонтировать школы, детские сады и Дома культуры в селах нашей области, - констатировал Иван Белозерцев.